В Третьяковской галерее откроется выставка произведений двух поколений Васнецовых

В Третьяковской галерее откроется выставка произведений династии Васнецовых.

Об этом сообщает НСН.

Экспозиция будет находиться в здании Новой Третьяковки на Кадашёвской набережной, где покажут лучшие произведения Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Васнецовых.

Проект реализован по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летия со дня рождения Андрея Васнецова.

На выставке можно будет увидеть графические работы и живопись.

Ранее на выставке «Россия» начался фестиваль «Будущее в цветах».