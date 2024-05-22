В Третьяковской галерее откроется выставка произведений двух поколений Васнецовых
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Экспозиция будет находиться в здании Новой Третьяковки на Кадашёвской набережной, где покажут лучшие произведения Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Васнецовых.
Проект реализован по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летия со дня рождения Андрея Васнецова.
На выставке можно будет увидеть графические работы и живопись.
Ранее на выставке «Россия» начался фестиваль «Будущее в цветах».