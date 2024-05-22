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В Третьяковской галерее откроется выставка произведений двух поколений Васнецовых

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В Третьяковской галерее откроется выставка произведений династии Васнецовых.
В Третьяковской галерее откроется выставка произведений двух поколений Васнецовых
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Экспозиция будет находиться в здании Новой Третьяковки на Кадашёвской набережной, где покажут лучшие произведения Виктора Михайловича, Аполлинария Михайловича и Андрея Владимировича Васнецовых.

Проект реализован по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летия со дня рождения Андрея Васнецова.

На выставке можно будет увидеть графические работы и живопись.

Ранее на выставке «Россия» начался фестиваль «Будущее в цветах».

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