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В России планируется выпустить сериал про Жириновского

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В России планируется выпустить сериал об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Как сообщили RT в пресс-службе партии, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и обсудил с ним детали производства сериала.
В России планируется выпустить сериал про Жириновского
  • РИА Новости

Слуцкий отметил, что вместить все события и повороты из жизни Жириновского в объём кинофильма не удалось, поэтому было принято решение отснять именно полноценную многосерийную эпопею.

«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», — добавил Слуцкий.

Ранее кинорежиссёр Александр Баранов, который будет работать над фильмом про Жириновского, заявил, что актёр Никита Кологривый рассматривается как один из кандидатов на роль политика, однако его кандидатуру ещё не утвердили.

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