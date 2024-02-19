RT в Telegram
Подпишись

Режиссёр фильма о Жириновском назвал Кологривого лишь кандидатом на роль

Короткая ссылка
Кинорежиссёр Александр Баранов, который будет работать над фильмом про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что актёр Никита Кологривый рассматривается как один из кандидатов на роль политика, однако его кандидатуру ещё не утвердили.
Режиссёр фильма о Жириновском назвал Кологривого лишь кандидатом на роль
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом он рассказал ТАСС.

«Рассматривать [Кологривого на роль] — рассматриваем. Но пока не утвердили, потому что не было пока проб», — сказал он.

Режиссёр отметил, что всегда есть пробы и несколько кандидатов на роль. 

При этом он отметил, что кандидатура Кологривого неплохая и по фотографиям он очень подходит на роль Жириновского в фильме.

«Но на то пробы и есть, чтобы он сыграл, показал, что он сможет, насколько это похоже, насколько это будет то, что нам надо», — подчеркнул Баранов.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале «Слово пацана», сыграет Владимира Жириновского в фильме о жизни экс-лидера ЛДПР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить