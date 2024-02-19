Режиссёр фильма о Жириновском назвал Кологривого лишь кандидатом на роль
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Об этом он рассказал ТАСС.
«Рассматривать [Кологривого на роль] — рассматриваем. Но пока не утвердили, потому что не было пока проб», — сказал он.
Режиссёр отметил, что всегда есть пробы и несколько кандидатов на роль.
При этом он отметил, что кандидатура Кологривого неплохая и по фотографиям он очень подходит на роль Жириновского в фильме.
«Но на то пробы и есть, чтобы он сыграл, показал, что он сможет, насколько это похоже, насколько это будет то, что нам надо», — подчеркнул Баранов.
Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале «Слово пацана», сыграет Владимира Жириновского в фильме о жизни экс-лидера ЛДПР.