Режиссёр фильма о Жириновском назвал Кологривого лишь кандидатом на роль

Кинорежиссёр Александр Баранов, который будет работать над фильмом про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что актёр Никита Кологривый рассматривается как один из кандидатов на роль политика, однако его кандидатуру ещё не утвердили.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Рассматривать [Кологривого на роль] — рассматриваем. Но пока не утвердили, потому что не было пока проб», — сказал он.

Режиссёр отметил, что всегда есть пробы и несколько кандидатов на роль.

При этом он отметил, что кандидатура Кологривого неплохая и по фотографиям он очень подходит на роль Жириновского в фильме.

«Но на то пробы и есть, чтобы он сыграл, показал, что он сможет, насколько это похоже, насколько это будет то, что нам надо», — подчеркнул Баранов.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале «Слово пацана», сыграет Владимира Жириновского в фильме о жизни экс-лидера ЛДПР.