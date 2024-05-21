В ЯНАО ожидается штормовой ветер
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный 7—12 м/с, в отдельных районах (север Надымского, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) порывы 15—20 м/с», — заявили в МЧС.
Также местами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни.