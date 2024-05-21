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В ЯНАО ожидается штормовой ветер

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В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредили о штормовом ветре 22 мая.
В ЯНАО ожидается штормовой ветер
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный 7—12 м/с, в отдельных районах (север Надымского, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) порывы 15—20 м/с», — заявили в МЧС.

Также местами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни.

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