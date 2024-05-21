В Подмосковье создадут ещё восемь ООПТ

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов посетил открытие орнитологической тропы в национальном парке Лосиный остров.

Он прогулялся по экологическому маршруту, а также в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сообщил, что в настоящее время ведомство совместно с правительством региона ведёт работу по созданию новых и расширению границ существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

«Так, в конце текущего года будут проведены комплексные экологические обследования, обосновывающие необходимость создания ещё восьми особо охраняемых природных территорий», — заявил Фирсов.

Ранее сообщалось, что специалисты Минэкологии Московской области помогут организовать природоохранную работу в ДНР.