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В Курганской области предупредили о дождях и грозах

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Синоптики сообщают, что в Курганской области ожидаются дожди, грозы и заморозки.
В Курганской области предупредили о дождях и грозах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Прогноз погоды в Курганской области на 22 мая. Температура днём: 13—18 °С. Ветер по юго-востоку, 3—8 м/с, местами до 13. Температура ночью: 7—12 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза», — говорится в сообщении Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там добавили, что ночью 23 и 24 мая возможны заморозки с температурой до -3 °С. Днём температура может подняться до отметки +14 °С.

Ранее МЧС предупредило о грозах и штормовом ветре в Свердловской области.

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