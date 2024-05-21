В Курганской области предупредили о дождях и грозах

Синоптики сообщают, что в Курганской области ожидаются дожди, грозы и заморозки.

Об этом сообщает URA.RU.

«Прогноз погоды в Курганской области на 22 мая. Температура днём: 13—18 °С. Ветер по юго-востоку, 3—8 м/с, местами до 13. Температура ночью: 7—12 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза», — говорится в сообщении Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там добавили, что ночью 23 и 24 мая возможны заморозки с температурой до -3 °С. Днём температура может подняться до отметки +14 °С.

Ранее МЧС предупредило о грозах и штормовом ветре в Свердловской области.