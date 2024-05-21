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Актёр Матвей Лыков рассказал о работе над ролью в картине «Майор Гром: Игра»

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Актёр Матвей Лыков рассказал о работе над ролью главного отрицательного героя, которую исполнил в картине Олега Трофима «Майор Гром: Игра». Фильм выходит в прокат 23 мая.
Актёр Матвей Лыков рассказал о работе над ролью в картине «Майор Гром: Игра»
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Действия блокбастера по сюжету разворачиваются в Петербурге, поделился 37-летний актёр в интервью сайту kp.ru.

«Моего героя зовут Август ван дер Хольт — это предприниматель со своими интересами, который появляется в Петербурге, чтобы реализовать свои планы», — сказал он.

Лыков признался, что в работе над ролью использовал собственный жизненный опыт и впечатления. По словам актёра, выросшего в спальном районе Санкт-Петербурга в 90-е, он всегда понимал, когда нужно постоять за себя.

«После этого всё в мире казалось максимально безопасным», — добавил он.

Отец звезды, актёр Александр Лыков, знаком зрителям по роли в сериале «Бандитский Петербург».

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