В Петербурге во второй декаде мая солнце светило 102,3 часа, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Об этом сообщает kp.ru.

«Потепление на прошлой неделе не смогло преодолеть того холода, который наблюдался в первой половине мая. Поэтому аномалия температуры в Петербурге сейчас всё ещё отрицательная -1,1 °С. Во вторую декаду температура составила +13,5 °С. Этот показатель далёк от самых холодных периодов и от очень тёплых», — сказал Колесов.

Он добавил, что солнце не появлялось в небе всего один раз — 13 мая.

Ранее Колесов заявил, что в Петербурге ожидается потепление до +25 °С.