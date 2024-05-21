В Петербурге во второй декаде мая солнце светило 102,3 часа
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Об этом сообщает kp.ru.
«Потепление на прошлой неделе не смогло преодолеть того холода, который наблюдался в первой половине мая. Поэтому аномалия температуры в Петербурге сейчас всё ещё отрицательная -1,1 °С. Во вторую декаду температура составила +13,5 °С. Этот показатель далёк от самых холодных периодов и от очень тёплых», — сказал Колесов.
Он добавил, что солнце не появлялось в небе всего один раз — 13 мая.
Ранее Колесов заявил, что в Петербурге ожидается потепление до +25 °С.