Нутрициолог Семаева посоветовала пожилым заменить соль на пряные приправы

Нутрициолог Ирина Семаева посоветовала пожилым людям заменить соль на пряные приправы и травы, а также отказаться от жирной, острой, консервированной пищи, сладостей, газировки и алкоголя.

«Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше сделать упор на продукты, богатые кальцием, с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот, с магнием, витамином Е и калием.

Также рекомендуются отруби, лук и чеснок.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.