RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Семаева посоветовала пожилым заменить соль на пряные приправы

Короткая ссылка
Нутрициолог Ирина Семаева посоветовала пожилым людям заменить соль на пряные приправы и травы, а также отказаться от жирной, острой, консервированной пищи, сладостей, газировки и алкоголя.
Нутрициолог Семаева посоветовала пожилым заменить соль на пряные приправы
  • Gettyimages.ru

«Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше сделать упор на продукты, богатые кальцием, с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот, с магнием, витамином Е и калием.

Также рекомендуются отруби, лук и чеснок.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить