Стоматолог Янушевич: еда со стола может спровоцировать кариес у собак и кошек

Стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич предупредил, что кормление домашних животных пищей со стола может стать причиной развития у питомцев кариеса и пародонтита.

Ряд исследований доказывает, что одомашненные животные по частоте возникновения кариеса и пародонтита приближаются к человеку, отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«То есть когда мы начинаем кормить собачек котлетками, картошечкой, то они быстро превращаются по стоматологическим заболеваниям в нас, людей», — объяснил Янушевич.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.