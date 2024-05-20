Стоматолог Янушевич: еда со стола может спровоцировать кариес у собак и кошек
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Ряд исследований доказывает, что одомашненные животные по частоте возникновения кариеса и пародонтита приближаются к человеку, отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«То есть когда мы начинаем кормить собачек котлетками, картошечкой, то они быстро превращаются по стоматологическим заболеваниям в нас, людей», — объяснил Янушевич.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.