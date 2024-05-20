Движение ледохода на Оби остановилось на сутки

Ледоход на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе замедлился и за минувшие сутки показал нулевую динамику движения.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Протяжённость ледохода к утру 20 мая составила 545 км.

«Голова ледохода находится между населённым пунктом Полноват и населённым пунктом Ванзеват Белоярского района (за сутки без динамики). Хвост — на территории Ханты-Мансийского района в районе населённого пункта Нялина», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с паводком в регионе из-за ледохода.