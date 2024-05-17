Синоптик Шувалов спрогнозировал «нормальную» майскую погоду в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в выходные и на следующей неделе ожидается благоприятная погода.

«Сегодня ночью прошёл холодный фронт, он дал небольшой дождь, но далее погода в пятницу и на выходных будет очень благоприятная. Днём температура будет доходить до +20 °С, ночью — до 10 градусов тепла, это не жара, но нормальная майская погода», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, будет много солнца и слабый ветер. Такая же погода ожидается в понедельник.

«Во вторник повторение пятничной ситуации, фронт с северо-запада, небольшой дождь, а потом снова на два-три дня солнечная погода без осадков и без сильного ветра», — добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в выходные дни.