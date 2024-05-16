Объявлены хедлайнеры музыкального фестиваля «Рок Чистой Воды — 2024»

В Нижнем Новгороде назвали хедлайнеров музыкально-экологического фестиваля «Рок Чистой Воды — 2024», который состоится 27 июля на площади Минина и Пожарского.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

На сцене выступят 12 групп, в числе которых «Чайф», «Пилот», F.P.G., «Гран-КуражЪ», Ridols, «Чиж & Co».

Также в мероприятии примут участие белорусские исполнители — SKYNET, «Невра», «Герои НВ», «Рок-Синдром» и «Виконт».

«Организаторы фестиваля сохранят всё лучшее, за что его полюбили зрители: будут работать фуд-корты, локации партнёров фестиваля для общения с аудиторией, предоставлена возможность комфортного пребывания людей с инвалидностью на колясках и малоподвижных гостей в особой зоне», — рассказали организаторы фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Самаре пройдёт VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой».