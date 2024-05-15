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В Самаре пройдёт конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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В Самаре пройдёт VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой».
В Самаре пройдёт конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Специальным гостем фестиваля станет лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный хор «Нижний Новгород»", созданный в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Константиновича Сивухина.

Прослушивания фестиваля начинаются 18 мая в 12:00. Гала-концерт пройдёт 19 мая в 18:00. Все мероприятия будут проходить в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией.

Ранее сообщалось, что в Самаре в июне пройдёт «Большой театральный фестиваль».

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