Фестиваль «Кино на службе Отечеству» состоится в Самарской области 17—21 мая

Международный передвижной кинофестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт в Самарской области 17—21 мая.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на исполнительного директора фестиваля, историка Андрея Сушкова.

«Кино наших фронтовых режиссёров, снятое в зоне специальной военной операции, фильмы, отражающие подвиг, мужество и героизм воинов, членов их семей — это художественное отражение настоящих духовных ценностей России, заложенных нашими предками», — заявил Сушков.

Отмечается, что фестиваль уже посетили более 200 тыс. человек в 30 регионах страны.

В рамках мероприятия были проведены творческие встречи студентов высших и средних профессиональных учебных заведений России с режиссёрами, музыкантами и поэтами.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».