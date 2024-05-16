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Фестиваль «Кино на службе Отечеству» состоится в Самарской области 17—21 мая

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Международный передвижной кинофестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт в Самарской области 17—21 мая.
Фестиваль «Кино на службе Отечеству» состоится в Самарской области 17—21 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на исполнительного директора фестиваля, историка Андрея Сушкова.

«Кино наших фронтовых режиссёров, снятое в зоне специальной военной операции, фильмы, отражающие подвиг, мужество и героизм воинов, членов их семей — это художественное отражение настоящих духовных ценностей России, заложенных нашими предками», — заявил Сушков.

Отмечается, что фестиваль уже посетили более 200 тыс. человек в 30 регионах страны.

В рамках мероприятия были проведены творческие встречи студентов высших и средних профессиональных учебных заведений России с режиссёрами, музыкантами и поэтами.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».

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