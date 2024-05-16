Астроном Вибе высказался о вероятности существования жизни на других планетах

Завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал об экзопланетах и вероятности существования на них жизни.

«Ответ на этот вопрос будет совершенно безрадостным. У нас сегодня нет абсолютно никакой информации о том, какой может быть жизнь на других планетах», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил специалист, до сих пор нет точного понимания, как появилась жизнь на нашей планете.

«У нас есть какие-то общие представления, но деталей мы не знаем и поэтому не можем сказать точно, может ли этот процесс повторяться где-то на других небесных телах», — сказал астроном.

Ранее сообщалось, что гиперспектрометр, разработанный учёными Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН, прошёл успешные испытания в космическом пространстве.