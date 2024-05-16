RT в Telegram
Подпишись

В Рослесхозе назвали регионы с пожароопасной обстановкой в мае

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что в России насчитывается 33 региона, где во второй половине мая особенно велик риск возникновения лесных пожаров.
В Рослесхозе назвали регионы с пожароопасной обстановкой в мае
  • РИА Новости

В текущий момент специалисты тушат 41 лесной пожар в семи регионах страны, сообщил он в разговоре с газетой «Известия».

Больше всего возгораний зафиксировано в Забайкальском крае, Иркутской и Амурской областях.

В качестве регионов с повышенным риском в мае Венглинский перечислил Дальний Восток, Центральный и Приволжский федеральные округа, а также Сибирь и Урал.

Властям этих субъектов рекомендовано привести все свои лесопожарные силы и средства в режим повышенной готовности и усилить патрулирование лесов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на территории Артёмовского городского округа за соблюдением пожарной безопасности будут следить беспилотники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить