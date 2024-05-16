В Рослесхозе назвали регионы с пожароопасной обстановкой в мае
- РИА Новости
В текущий момент специалисты тушат 41 лесной пожар в семи регионах страны, сообщил он в разговоре с газетой «Известия».
Больше всего возгораний зафиксировано в Забайкальском крае, Иркутской и Амурской областях.
В качестве регионов с повышенным риском в мае Венглинский перечислил Дальний Восток, Центральный и Приволжский федеральные округа, а также Сибирь и Урал.
Властям этих субъектов рекомендовано привести все свои лесопожарные силы и средства в режим повышенной готовности и усилить патрулирование лесов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области на территории Артёмовского городского округа за соблюдением пожарной безопасности будут следить беспилотники.