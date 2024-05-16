«Литературная почта» представит на книжном салоне раскраску по сказкам Пушкина
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Это совместный проект «Петербургского дневника» и Союза православных женщин, реализованный при поддержке Комитета по культуре Петербурга, пишет издание.
В создании раскраски также принимали участие воспитанники детской художественной школы №2 и городской детской художественной школы имени Г.Н. Антонова.
Кроме того, в проекте «Литературная почта» запланированы тематические дни: 17 мая — День семейного творчества, 18 мая — День семейного туризма и 19 мая — День семейного здоровья.
Ранее рыбный рынок «Москва — на волне» провёл специальную акцию, приуроченную к годовщине публикации «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.