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«Литературная почта» представит на книжном салоне раскраску по сказкам Пушкина

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Проект «Литературная почта», который будет работать в рамках XIX Санкт-Петербургского международного книжного салона, презентует раскраску по мотивам сказок Александра Пушкина.
«Литературная почта» представит на книжном салоне раскраску по сказкам Пушкина
  • Gettyimages.ru

Это совместный проект «Петербургского дневника» и Союза православных женщин, реализованный при поддержке Комитета по культуре Петербурга, пишет издание.

В создании раскраски также принимали участие воспитанники детской художественной школы №2 и городской детской художественной школы имени Г.Н. Антонова.

Кроме того, в проекте «Литературная почта» запланированы тематические дни: 17 мая — День семейного творчества, 18 мая — День семейного туризма и 19 мая — День семейного здоровья.

Ранее рыбный рынок «Москва — на волне» провёл специальную акцию, приуроченную к годовщине публикации «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.

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