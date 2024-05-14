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Рыбный рынок «Москва — на волне» проводит акцию в честь сказки Пушкина

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Рыбный рынок «Москва — на волне» подготовил специальную акцию, приуроченную к годовщине публикации «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина (произведение было опубликовано 14 мая 1835 года).
Рыбный рынок «Москва — на волне» проводит акцию в честь сказки Пушкина

До 17 мая посетители рынка смогут приобрести товары по специальной цене, сообщает сайт mos.ru.

Так, свежемороженые стейки из лосося и чавычи будут продаваться со скидкой 25%, филе дорадо в трёх различных соусах — 20%, икра горбуши в пластиковых и стеклянных банках — со скидкой 15%.

Акционные товары отмечены специальным ценником.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года.

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