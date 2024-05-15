Синоптик Шувалов усомнился во влиянии солнечной активности на погоду
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В беседе с 360.ru он напомнил, что в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Гидрометцентре работала лаборатория солнечно-земных процессов, которая изучала эту тему.
«Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики», — сказал Шувалов.
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