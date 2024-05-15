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Синоптик Шувалов усомнился во влиянии солнечной активности на погоду

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что солнечная активность слабо влияет на погоду.
Синоптик Шувалов усомнился во влиянии солнечной активности на погоду
  • Gettyimages.ru

В беседе с 360.ru он напомнил, что в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Гидрометцентре работала лаборатория солнечно-земных процессов, которая изучала эту тему.

«Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики», — сказал Шувалов.

Ранее терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал советы, как справляться с метеозависимостью.

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