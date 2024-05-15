В метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры

Выставка, посвящённая деятелям культуры и искусства, открылась в столичном метрополитене, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«На новой фотовыставке пассажиры смогут увидеть архивные кадры с запуска тематических поездов, открытия новых площадок проекта «Музыка в метро», театральных премьер и концертов известных музыкантов в метрополитене», — сказал Ликсутов.

В экспозиции представлены фотографии Владимира Машкова, Константина Хабенского, Александра Петрова, Басты, Полины Гагариной и других деятелей культуры и искусства, которые участвовали в событиях и праздниках Московского метро.

Акция продлится до 31 мая.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове начала работу выставка археологических открытий.