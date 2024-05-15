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В Театре «МОСТ» покажут современную версию «Вальпургиевой ночи» Ерофеева

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На основной сцене Театра «МОСТ» 17 мая и 14 июня покажут современную версию «Вальпургиевой ночи» Венедикта Ерофеева. Первая в СССР постановка этого произведения вышла в 1989 году — на сцене Студенческого театра МГУ (ныне Театр «МОСТ»).
В Театре «МОСТ» покажут современную версию «Вальпургиевой ночи» Ерофеева
  • Gettyimages.ru

Режиссёр-постановщик — Евгений Славутин. Он даёт возможность современному зрителю увидеть то, что стало культурным шоком для современников, а молодая труппа получает опыт актёрского проживания образов и диалогов, написанных ярким литератором ХХ века.

«Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — единственное завершённое драматическое произведение Ерофеева. Он написал его после пребывания в психоневрологической больнице.

Ранее сообщалось, что на «Ночь музеев» в Кургане приедет театр моды «Томирис» из Казахстана.

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