VK интегрирует YCLIENTS

VK интегрирует сервис YCLIENTS. Как сообщает пресс-служба VK, теперь пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети.

Отмечается, что пользователи «ВКонтакте» смогут за несколько секунд записаться в салон красоты, медицинский центр или студию йоги. В сообществе и его публикациях появится кнопка «Записаться». По клику пользователю откроется привычная онлайн-форма YCLIENTS с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени.

Клиенты смогут получать подтверждения и напоминания в «VK Мессенджере» и добавлять записи в рабочее или личное расписание в календаре Mail.ru. В будущем инструменты мессенджера позволят удобно управлять онлайн-записями и поддерживать оперативную связь с бизнесом.⠀

Ранее сообщалось, что платформа VK Play анонсировала запуск раздела «Лаборатория».