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В Подмосковье рассказали о начале полётов у птенцов

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Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если они нашли птенца.
В Подмосковье рассказали о начале полётов у птенцов
  • AP

Об этом сообщает 360.ru.

Как говорится в материале, у птиц начался период гнездования и птенцы могут начать учиться летать. Из-за этого некоторые птенцы могут упасть в траву.

«Человеку без опыта и зоологического образования хочется помочь всем, однако такие действия в большинстве случаев являются ошибкой. Лучший дом для дикого зверя — это природа», — сказал министр экологии Тихон Фирсов.

Он пояснил, что падение птенцов совершенно нормальная ситуация и помогать им не нужно. Рядом, скорее всего, находятся родители, которые занимаются поиском еды. При этом забирать птенца домой не стоит.

Ранее кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал, что делать при обнаружении птенца на земле.

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