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На ВДНХ откроется выставка «Гиганты вечной мерзлоты»

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В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева на ВДНХ откроется выставка «Гиганты вечной мерзлоты».
На ВДНХ откроется выставка «Гиганты вечной мерзлоты»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сходить на выставку можно будет с 17 мая по 7 июля в павильоне «Геология». Она приурочена к Международному дню музеев.

«Посетители увидят Юку — замороженную мумию мамонта-подростка, пролежавшего в мерзлоте около 39 тыс. лет», — говорится в материале.

Посетители выставки также узнают много нового о возрасте, особенностях биологии и среде обитания древних животных.

Ранее власти Москвы рассказали о восстановлении исторических троп в дубовой роще на ВДНХ.

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