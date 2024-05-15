На ВДНХ откроется выставка «Гиганты вечной мерзлоты»
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сходить на выставку можно будет с 17 мая по 7 июля в павильоне «Геология». Она приурочена к Международному дню музеев.
«Посетители увидят Юку — замороженную мумию мамонта-подростка, пролежавшего в мерзлоте около 39 тыс. лет», — говорится в материале.
Посетители выставки также узнают много нового о возрасте, особенностях биологии и среде обитания древних животных.
Ранее власти Москвы рассказали о восстановлении исторических троп в дубовой роще на ВДНХ.