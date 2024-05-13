Власти Москвы рассказали о восстановлении исторических троп в дубовой роще на ВДНХ

Власти Москвы рассказали об уникальной дубовой роще на ВДНХ по случаю Всероссийского дня посадки леса, который отмечается 14 мая.

С конца апреля специалисты занимались посадками деревьев, а день 14 мая знаменует окончание посадочных работ. По этому случаю гражданам напоминают о важности проблемы сохранения лесов, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в столице сохранился естественный широколистный лес, который является частью коренной Останкинской дубравы, относившейся в XVIII—XIX веках к владениям Шереметьевых.

В данный момент дубовая роща площадью 10 га имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

На её территории восстановили 6,6 тыс. кв. м дорог и троп согласно исторической планировке.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.