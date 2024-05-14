Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на текущей неделе.

«Действительно, если раньше было тревожно говорить о снегопадах и холодах, то сейчас атмосфера настраивается на потепление. Ближайшие дни не очень быстро и не очень стремительно температура пойдёт вверх. Завтра уже около +13 °С и потом около +15 °С, в четверг уже +17 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в пятницу возможен небольшой дождь, пройдёт холодный фронт, который не внесёт существенных коррективов в погоду и температуру, которая останется чуть ниже +20 °С.

Ранее Александр Шувалов высказался о холодной погоде в ряде регионов России в мае.