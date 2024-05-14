Церемония открытия годов культуры России и Китая пройдёт 16 мая в Пекине
- AP
- © Tatan Syuflana
Специально сформированный сводный оркестр исполнит основную часть произведений совместно.
Российские музыканты подготовили для концерта узнаваемые мелодии, которые будут исполнены на национальных инструментах. В частности, парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая» — на баяне,
а в вариациях на тему «Коробейники» прозвучат оркестровые группы домр и балалаек.
Завершит вечер «Калинка».
В общей сложности в рамках проведения годов культуры состоится более 230 мероприятий в 51 городе КНР и 38 городах России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС.