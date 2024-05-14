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Церемония открытия годов культуры России и Китая пройдёт 16 мая в Пекине

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Церемония открытия годов культуры России и Китая состоится 16 мая в Пекине. Запланирован концерт Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова и Центрального оркестра народных инструментов Китая.
Церемония открытия годов культуры России и Китая пройдёт 16 мая в Пекине
  • AP
  • © Tatan Syuflana

Специально сформированный сводный оркестр исполнит основную часть произведений совместно.

Российские музыканты подготовили для концерта узнаваемые мелодии, которые будут исполнены на национальных инструментах. В частности, парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая» — на баяне,
а в вариациях на тему «Коробейники» прозвучат оркестровые группы домр и балалаек.

Завершит вечер «Калинка».

В общей сложности в рамках проведения годов культуры состоится более 230 мероприятий в 51 городе КНР и 38 городах России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС.

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