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Врач Саволюк рассказала о правилах питания за рулём

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Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, каких правил питания желательно придерживаться за рулём.
Врач Саволюк рассказала о правилах питания за рулём
  • Gettyimages.ru
  • © Koldunova_Anna

«В первую очередь водителю надо планировать несколько приёмов пищи в день — их может быть, например, три или четыре. В обратном случае у человека за рулём будет постоянно возникать желание что-то пожевать. Это ни к чему хорошему не приведёт», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если по дороге встретится проверенное заведение, где можно поесть, то лучше сделать выбор в пользу горячей пищи, а не сухомятки.

Что касается перекуса, то подойдут огурцы, морковь, помидоры черри, сельдерей, сухофрукты, орехи, томатный сок без сахара, хлебцы, чай в термосе.

«С собой в путь не стоит брать фрукты, которые сложны в транспортировке (виноград, бананы, клубника и т. д.)», — добавила Саволюк.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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