Специалист Ромодановская высказалась о программе Каннского кинофестиваля

Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская прокомментировала программу Каннского кинофестиваля.

В беседе с НСН она заявила, что ждёт показа фильмов «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.

«Практически каждый год журналисты возмущаются слабой программой главного фестиваля, но я уверена, что не в этот раз. В этот раз из 22 фильмов больше половины — это всё не просто имена, это фильмы-события от режиссёров первого ряда мирового кинематографа. Это истории, которые реально ждёшь», — отметила эксперт.

Ранее директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала о программе фестиваля, посвящённого 133-летию писателя.