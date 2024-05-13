Объявлена программа «Булгаков Фест 2024» к 133-летию писателя

Директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала о программе фестиваля, посвящённого 133-летию писателя.

Об этом сообщает НСН.

«В рамках фестиваля мы в целом говорим про стиль Булгакова: в жизни, в творчестве, в гастрономических предпочтениях, что сейчас очень интересует публику, нас эта тема волнует, мы стараемся её развивать», — сказала Агафонова.

По её словам, в рамках фестиваля будет открыто две выставки: «Фрак или чёрный пиджак» и «Булгаков на Садовой», которая посвящена первым годам жизни писателя в столице.

Ранее сообщалось, что в Самарском театре драмы в июне пройдёт «Большой театральный фестиваль».