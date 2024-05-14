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В Тюмени рассказали об археологических раскопках в центре города

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Помощник археолога Надежда Емельянова рассказала о находках при раскопках исторической части Тюмени.
В Тюмени рассказали об археологических раскопках в центре города
  • Gettyimages.ru

«Ребята находят много интересных монет, разных предметов. Вчера, например, был найден нагрудный крестик», — заявила специалист в беседе с газетой «Тюменская область сегодня».

Как отметила Емельянова, раскопки проводятся в месте, где в XVI веке стоял Тюменский острог.

Археологи ведут работы совместно со специалистами «Водоканала» и «Мостостроя».

«Мы смотрим, что можно найти и в каком состоянии. Конечно, бывают захоронения людей: если мы до них докопаемся, это будет очень круто», — сказала помощник археолога.

Ранее сообщалось, что археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря.

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