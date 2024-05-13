В Казани завершат строительство театра им. Г. Камала к саммиту БРИКС

В Казани к саммиту БРИКС завершат строительство театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан.

Об этом, как сообщает ГТРК «Татарстан», рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Театр имени Галиаскара Камала — старейший национальный театр России, его новое здание будет украшено элементами, отражающими зимний «лёд» озера Кабан. Внутри театр будет украшен татарскими орнаментами, разработанными совместно с художницей Наилёй Кумысниковой.

Как уточняют в материале, планируется создание парковой зоны вокруг здания, включая набережную озера Кабан.

Ранее сообщили, что Малый театр представит два спектакля в Казани с 31 мая по 3 июня.