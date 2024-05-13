Синоптик Пьянова прокомментировала майскую погоду в Ставропольском крае

Начальник отдела гидрометобеспечения краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова рассказала об особенностях майской погоды в регионе.

«Более устойчивое потепление ожидается в 20-х числах мая», — заявила эксперт в беседе с ИА «Победа26».

Как отметила специалист, вторая декада мая в регионе также будет холодной из-за холодных воздушных масс из Северного Ледовитого океана.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила в беседе с RT, что в начале недели в столичном регионе температура ещё будет ниже климатической нормы.