В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль мультфильмов
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Фестиваль пройдёт с 24 мая по 1 июня в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина. Там будут показаны российские и зарубежные полнометражные фильмы и тематические программы.
Первым покажут фильм открытия московского Большого фестиваля мультфильмов 2023 года — «Волшебное приключение Да Винчи», в котором создатели мультфильма «Рататуй» рассказывают биографию художника.
Сеансы для детей и подростков пройдут днём 25, 26 мая и 1 июня, а сеансы для взрослых — вечером 24, 25 и 31 мая.
Ранее сообщалось, что на московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО.