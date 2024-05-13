Специалист Рудич рассказала об ошибках при уходе за домашним питомцем

Эксперт, грумер Ольга Рудич назвала основные ошибки при уходе за домашним животным.

Экономия на расходниках, переоценка своих возможностей, дефицит знаний по техникам стрижек и анатомии собаки, брезгливость, а также недооценка важности работы с хозяином питомца — основные ошибки начинающего грумера, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, красивая стрижка питомца — самый последний этап.

Сокрытой от глаз частью является подготовка к стрижке: вычёсывание шерсти, купание, сушка.

«Поэтому идеальный грумер должен быть небрезгливым, психологически и эмоционально устойчивым, а также просто здоровым человеком в прямом смысле этого слова. Аллергикам, лёгочникам, сердечникам, диабетикам тут делать нечего», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова заявила, что кошка может на короткое время остаться дома одна.