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Специалист Рудич рассказала об ошибках при уходе за домашним питомцем

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Эксперт, грумер Ольга Рудич назвала основные ошибки при уходе за домашним животным.
Специалист Рудич рассказала об ошибках при уходе за домашним питомцем
  • Gettyimages.ru

Экономия на расходниках, переоценка своих возможностей, дефицит знаний по техникам стрижек и анатомии собаки, брезгливость, а также недооценка важности работы с хозяином питомца — основные ошибки начинающего грумера, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, красивая стрижка питомца — самый последний этап.

Сокрытой от глаз частью является подготовка к стрижке: вычёсывание шерсти, купание, сушка.

«Поэтому идеальный грумер должен быть небрезгливым, психологически и эмоционально устойчивым, а также просто здоровым человеком в прямом смысле этого слова. Аллергикам, лёгочникам, сердечникам, диабетикам тут делать нечего», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова заявила, что кошка может на короткое время остаться дома одна.

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