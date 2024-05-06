Ветеринар Меликова рассказала об особенностях оставления кошки дома на время отпуска

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова заявила, что кошка может на короткое время остаться дома одна.

«Однако хозяева всегда должны учитывать тот факт, что животное должно полноценно питаться, в доступе всегда должна быть вода», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, стоит установить автопоилку и автокормушку с дозированным приёмом пищи, если необходимо отлучиться на сутки-двое.

Также следует убрать все предметы, которые могут привести к травме животного, и обеспечить его безопасность.

«Проследите, чтобы были закрыты все окна либо на них были установлены специальные сетки-«антикошки», — заключила эксперт.

Ранее директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал подробности о диетических кормах для кошек и собак.