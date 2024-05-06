Ветеринар Меликова рассказала об особенностях оставления кошки дома на время отпуска
«Однако хозяева всегда должны учитывать тот факт, что животное должно полноценно питаться, в доступе всегда должна быть вода», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, стоит установить автопоилку и автокормушку с дозированным приёмом пищи, если необходимо отлучиться на сутки-двое.
Также следует убрать все предметы, которые могут привести к травме животного, и обеспечить его безопасность.
«Проследите, чтобы были закрыты все окна либо на них были установлены специальные сетки-«антикошки», — заключила эксперт.
Ранее директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал подробности о диетических кормах для кошек и собак.