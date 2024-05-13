Специалист Рыбина: распорядок дня поможет привыкнуть к ранним подъёмам

Специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина посоветовала соблюдать режим дня тем, кто хочет вставать по первому звонку будильника.

«Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше», — поделилась она в разговоре с сайтом «Москва 24».

Соблюдать режим Рыбина порекомендовала не только в будни, но и выходные, чтобы организм адаптировался к новому распорядку.

Начинать день специалист советует с физической активности. Для этого можно начать посещать занятия в фитнес-клубе или же заниматься дома самостоятельно.

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