Специалист Рыбина: распорядок дня поможет привыкнуть к ранним подъёмам
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«Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше», — поделилась она в разговоре с сайтом «Москва 24».
Соблюдать режим Рыбина порекомендовала не только в будни, но и выходные, чтобы организм адаптировался к новому распорядку.
Начинать день специалист советует с физической активности. Для этого можно начать посещать занятия в фитнес-клубе или же заниматься дома самостоятельно.
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