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Специалист Рыбина: распорядок дня поможет привыкнуть к ранним подъёмам

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Специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина посоветовала соблюдать режим дня тем, кто хочет вставать по первому звонку будильника.
Специалист Рыбина: распорядок дня поможет привыкнуть к ранним подъёмам
  • Gettyimages.ru

«Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше», — поделилась она в разговоре с сайтом «Москва 24».

Соблюдать режим Рыбина порекомендовала не только в будни, но и выходные, чтобы организм адаптировался к новому распорядку.

Начинать день специалист советует с физической активности. Для этого можно начать посещать занятия в фитнес-клубе или же заниматься дома самостоятельно.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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