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Дачникам дали советы по спасению растений от заморозков

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Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации дачникам, как спасти растения от заморозков.
Дачникам дали советы по спасению растений от заморозков
  • РИА Новости

«Первое, что следует сделать, — предотвратить накопление снега на растениях. Для этого можно использовать специальные конструкции, такие как арки или дуги, на которые натягивают плотную плёнку», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, данная конструкция защитит рассаду от нагрузки снега и не даст растениям поломаться.

По словам Чаплина, также можно пересадить рассаду в горшки или контейнеры и временно перенести в помещение.

«После того как погода стабилизируется, рассаду можно вернуть на грядки. И ещё один важный аспект — поддерживать постоянную тепловую изоляцию почвы. Для этого можно использовать слой мульчи, который будет оберегать корневую систему растений от холода», — заключил эксперт.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.

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