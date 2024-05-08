В Свердловской области ожидается усиление ветра до 22 м/с

В Свердловской области в четверг, 9 мая, ожидается сильный дождь и усиление ветра. Порывы могут достигать 22 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Дневная температура составит +6...+11 °С, в Екатеринбурге +8...+10 °С.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге вводят «жёлтый» уровень погодной опасности на четверг с 09:00 до 21:00, передаёт neva.today со ссылкой на Гидрометцентр России. Порывы ветра составят до 15 м/с.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, на дорогах возможна гололедица.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в ближайшие дни.