В парках Подмосковья установят аппараты для кормления животных

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали об установке в парках региона аппаратов для кормления животных.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

«Прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парковых зонах в рамках этой программы», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также отметил, что благоустройство парков Подмосковья проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что на мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 млн рублей.