RT в Telegram
Подпишись

В парках Подмосковья установят аппараты для кормления животных

Короткая ссылка
В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали об установке в парках региона аппаратов для кормления животных.
В парках Подмосковья установят аппараты для кормления животных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

«Прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парковых зонах в рамках этой программы», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также отметил, что благоустройство парков Подмосковья проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что на мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить