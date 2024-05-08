В парках Подмосковья установят аппараты для кормления животных
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.
«Прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парковых зонах в рамках этой программы», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Он также отметил, что благоустройство парков Подмосковья проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Ранее сообщалось, что на мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 млн рублей.