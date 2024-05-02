RT в Telegram
Подпишись

На мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 миллионов рублей

Короткая ссылка
На мониторинг за популяцией краснокнижных моржей в ЯНАО выделят 16 млн рублей.
На мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 миллионов рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Власти ЯНАО выделят «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в размере почти 16 млн рублей на мониторинг популяции краснокнижного атлантического моржа.

В этом году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиску мест их размножения.

Ранее учёные провели исследования на мысе Тиутей-Сале на западном побережье полуострова Ямал и обнаружили, что популяция краснокнижного атлантического моржа выросла и составляет примерно 5000 особей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить