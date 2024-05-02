На мониторинг за популяцией моржей в ЯНАО выделят 16 миллионов рублей

На мониторинг за популяцией краснокнижных моржей в ЯНАО выделят 16 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU.

Власти ЯНАО выделят «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в размере почти 16 млн рублей на мониторинг популяции краснокнижного атлантического моржа.

В этом году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиску мест их размножения.

Ранее учёные провели исследования на мысе Тиутей-Сале на западном побережье полуострова Ямал и обнаружили, что популяция краснокнижного атлантического моржа выросла и составляет примерно 5000 особей.