Популяция краснокнижного моржа увеличилась на Ямале
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.
В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхински» начнёт работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения учёных, которые каждый год приезжают сюда из разных регионов страны, а также инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
В текущем году исследователи научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» намерены изучить кормовую базу моржей, определить их годовой жизненный цикл и выявить места размножения.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Международный форум «День сокола» пройдёт 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).