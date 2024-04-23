Популяция краснокнижного моржа увеличилась на Ямале

Учёные провели исследования на мысе Тиутей-Сале на западном побережье полуострова Ямал и обнаружили, что популяция краснокнижного атлантического моржа выросла и составляет примерно 5000 особей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхински» начнёт работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения учёных, которые каждый год приезжают сюда из разных регионов страны, а также инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В текущем году исследователи научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» намерены изучить кормовую базу моржей, определить их годовой жизненный цикл и выявить места размножения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Международный форум «День сокола» пройдёт 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).