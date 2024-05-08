Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что честно прошла отбор в шоу «Дом-2».

«Я из народа, меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Бузова появилась в эфире шоу «Дом-2» на ТНТ в мае 2004 года.

«Первым моим большим проектом после шоу «Дом-2» стала программа «Я смогу» на канале «Россия», где я получила серьёзную травму спины, летая на трапеции без страховки», — поделилась воспоминаниями телеведущая, слова которой приводит сайт kp.ru.

Ранее актёр Александр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок». По его словам, сначала он пробовался на одну из главных ролей, но не прошёл.