Актёр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок»

Актёр Александр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок». По его словам, сначала он пробовался на одну из главных ролей, но не прошёл.

«Сперва расстроился, но когда узнал, что проиграл профессиональному актёру, понял, что расстраиваюсь зря. Им оказался Георгий Дронов, актёр с огромным опытом и профессиональным образованием. А так как авторами этого сериала, как потом я узнал после кастинга, являются мои друзья-кавээнщики, они мне сказали: «Саня, не переживай, мы под тебя придумаем роль», — цитирует Волохова volga.news.

По словам актёра, изначально в одном из эпизодов фигурировал слепой старик, но в итоге возрастного персонажа «омолодили» и переделали под Волохова. В результате героя можно увидеть во всех восьми сериях.

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