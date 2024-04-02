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Актёр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок»

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Актёр Александр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок». По его словам, сначала он пробовался на одну из главных ролей, но не прошёл.
Актёр Волохов рассказал, как попал в сериал «Казачок»
  • Gettyimages.ru

«Сперва расстроился, но когда узнал, что проиграл профессиональному актёру, понял, что расстраиваюсь зря. Им оказался Георгий Дронов, актёр с огромным опытом и профессиональным образованием. А так как авторами этого сериала, как потом я узнал после кастинга, являются мои друзья-кавээнщики, они мне сказали: «Саня, не переживай, мы под тебя придумаем роль», — цитирует Волохова volga.news.

По словам актёра, изначально в одном из эпизодов фигурировал слепой старик, но в итоге возрастного персонажа «омолодили» и переделали под Волохова. В результате героя можно увидеть во всех восьми сериях.

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