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Специалист Карнаухов: быстрое таяние снега может привести к засушливому лету

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Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов прокомментировал паводки в Западной Сибири и на Урале.
Специалист Карнаухов: быстрое таяние снега может привести к засушливому лету
  • Gettyimages.ru

«Тут, с одной стороны, большое количество осадков зимой было, а с другой — быстро растаяло всё. И вот такое быстрое таяние снега чревато засушливым летом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если выпавший зимой снег тает медленно, то вода успевает впитаться в почву и создать необходимый запас влаги, который в течение лета будет обеспечивать круговорот воды.

«Если же в почве воды мало, то, соответственно, растениям будет сложно что-то испарить в атмосферу, будет меньше облаков и осадков. Если всё быстро растаяло, то вода не успевает впитаться в почву и в виде ручьёв стекает в реки, моря», — пояснил Карнаухов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции.

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