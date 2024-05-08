RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве во второй половине мая

Короткая ссылка
Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в столичном регионе во второй половине мая.
Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве во второй половине мая
  • РИА Новости

«Утром во вторник на востоке столицы появился временный снежный покров. В столице температура была плюсовой, и несмотря на то, что шёл преимущественно снег, метеостанции не зафиксировали образование снежного покрова», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, во второй половине дня вторника ожидается новый сильный дождь со снегом. Аналогичные осадки возможны 8 и 9 мая.

«Максимальная температура днём не превысит +6 °С, в ночные часы слабые минусовые значения. Лишь 10 мая ожидаются осадки только в виде дождя. Воздух потеплеет до +12 °С днём, но восприятию потепления помешает сильный северо-западный ветер», — сообщила Позднякова.

Как отметила эксперт, ночные температуры повысятся до плюсовых значений к 11 — 12 мая, но среднесуточная температура воздуха останется ниже нормы.

«Кардинального потепления ожидаем к 15 — 16 мая», — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что в столице потеплеет в выходные дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить