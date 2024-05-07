В Москве пройдёт фестиваль конного искусства и спорта
- РИА Новости
Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На фестивале можно будет увидеть выступления лучших юных и взрослых спортсменов страны, которые продемонстрируют своё мастерство в конноспортивных дисциплинах. Также пройдут детские соревнования по хоббихорсингу — когда дети управляют игрушечными лошадками на палках.
18 мая состоятся самые крупные соревнования страны по джигитовке среди женщин и мужчин.
Ранее в Москве стартовал фестиваль «Московская весна».