В Москве стартовал фестиваль «Московская весна»

Фестиваль «Московская весна» стартовал в столице на 27 площадках.

Об этом, как сообщает РИАМО, рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Фестиваль пройдёт с 6 по 12 мая, посетителей ждут более тысячи мастер-классов, более 300 часов сценических программ, а также спортивные мероприятия и творчество.

На площадках фестиваля проведут благотворительные программы, во время которых будет сбор подарков для участников СВО, проект «Дари и получай», где можно обменять ненужные вещи на нужные, а также создать открытки для ветеранов и защитников Родины.

Ранее сообщили, что в Подмосковье пройдёт театральный фестиваль с 6 по 29 мая.