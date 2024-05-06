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В столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки

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В столице реализовали ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки с 2011 года.
В столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Например, убраны незаконные плавучие объекты. Также подняты два затонувших судна, полностью очищены Кожуховский и Нагатинский затоны.

До конца 2024 года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и ещё более десяти судов за незаконную стоянку.

Кроме того, модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, сокращение выбросов автотранспорта позволили заметно улучшить качество воды в реке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.

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