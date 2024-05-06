В столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Например, убраны незаконные плавучие объекты. Также подняты два затонувших судна, полностью очищены Кожуховский и Нагатинский затоны.
До конца 2024 года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и ещё более десяти судов за незаконную стоянку.
Кроме того, модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, сокращение выбросов автотранспорта позволили заметно улучшить качество воды в реке.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.